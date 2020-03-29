Диего Коста заинтересовал Рому

Форвард мадридского «Атлетико» Диего Коста может продолжить карьеру в чемпионате Италии. По информации источника, в услугах испанца заинтересована «Рома».

Идею приобретения 31-летнего форварда продвигает спортивный директор римлян Джанлука Петраки. Отмечается, что «Атлетико» не будет удерживать Косту, если получит выгодное предложение.

Отметим, что в этом сезоне Коста провел 13 матчей в Ла Лиге, забил 2 гола и сделал столько же результативных передач. Его контракт с «Атлетико» истекает в июне 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Рома» хочет выкупить Мхитаряна у «Арсенала».