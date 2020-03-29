Диего Коста заинтересовал Рому

«Атлетико» не будет удерживать нападающего, если получит выгодное предложение

  • 29.03.2020 11:39
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Диего Коста заинтересовал Рому
© marca.com. Диего Коста

Форвард мадридского «Атлетико» Диего Коста может продолжить карьеру в чемпионате Италии. По информации источника, в услугах испанца заинтересована «Рома».

Идею приобретения 31-летнего форварда продвигает спортивный директор римлян Джанлука Петраки. Отмечается, что «Атлетико» не будет удерживать Косту, если получит выгодное предложение.

Отметим, что в этом сезоне Коста провел 13 матчей в Ла Лиге, забил 2 гола и сделал столько же результативных передач. Его контракт с «Атлетико» истекает в июне 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Рома» хочет выкупить Мхитаряна у «Арсенала».

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Источник — Mundo Deportivo

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