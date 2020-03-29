Арсенал — фаворит в борьбе за Хамеса Родригеса

«Арсенал» в летнее трансферное окно собирается купить хавбека «Реала» Хамеса Родригеса.
Как сообщает испанская пресса, «канониры» стали фаворитами в борьбе за игрока.
Отметим, что Родригесом интересуются «Эвертон» и «Вулверхэмптон».
Ранее сообщалось, что Хамеса также хочет купить «Манчестер Сити».
На счету Хамеса 13 матчей и 1 гол за «Реал» во всех турнирах в нынешнем сезоне.
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Источник — Marca
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