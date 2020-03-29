Марк-Андре тер ШТЕГЕН: «Тренируюсь, убираю в доме - это тоже упражнение»

Немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился подробностями своего распорядка дня во время пандемии коронавируса.

«Я провожу большую часть времени в гостиной и на кухне. Также занимаюсь в тренажерном зале. Есть много упражнений, которые выполняю ежедневно. Иногда тренируюсь перед завтраком. Также убираю в доме — это тоже упражнение.

У всех одинаковая ситуация, мы должны мотивировать людей оставаться дома. Должны помнить, как важно не выходить на улицу», - сказал Тер Штеген.

Ранее сообщалось, что «Барселона» в одностороннем порядке сократила футболистам зарплату.