Марк-Андре тер ШТЕГЕН: «Тренируюсь, убираю в доме - это тоже упражнение»

Вратарь «Барселоны» рассказал о том, как поддерживает форму во время карантина

  • 29.03.2020 11:14
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Марк-Андре тер ШТЕГЕН: «Тренируюсь, убираю в доме - это тоже упражнение»
© instagram.com/mterstegen1

Немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился подробностями своего распорядка дня во время пандемии коронавируса.

«Я провожу большую часть времени в гостиной и на кухне. Также занимаюсь в тренажерном зале. Есть много упражнений, которые выполняю ежедневно. Иногда тренируюсь перед завтраком. Также убираю в доме — это тоже упражнение.

У всех одинаковая ситуация, мы должны мотивировать людей оставаться дома. Должны помнить, как важно не выходить на улицу», - сказал Тер Штеген.

Ранее сообщалось, что «Барселона» в одностороннем порядке сократила футболистам зарплату.

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Источник — ФК Барселона

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