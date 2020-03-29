Российский тренер: «У Милевского лучшие в команде условия»

Известный тренер Анатолий Байдачный, который работал ранее в Беларуси, прокомментировал выступления Артема Милевского, который забил «Слуцку» (1:0) во втором туре чемпионата Беларуси.
— Брестское «Динамо» победило. Как вам игра Милевского?
— Думаю, команда еще не показывает хороший футбол. Обыграла «Слуцк» — у него есть свои проблемы. В целом, матч был равный. Динамовцам больше повезло. В концовке мог забить «Слуцк», но мяч попал в штангу. По двум играм можно судить только о том, кто и как подготовился к сезону. И претензии можно предъявлять только тренерам.
— Забил Милевский. Ему еще не надоел футбол?
— Это к Бресту вопросы. У него хорошие условия, возможно, лучшие в команде. Значит, он нужен. Милевский лидер, влияет на команду, на состояние в коллективе.
Источник — Спорт-Экспресс в России
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