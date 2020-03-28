Артем МИЛЕВСКИЙ: «Странно, что играем только одни мы»

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал об обстановке в чемпионате Беларуси на фоне пандемии коронавируса в мире.



«Особо ничем не занимаюсь, смотрю передачи, фильмы, сериалы. Скучно, конечно. Смотрю сейчас все серии про Джеймса Бонда. Весь мир на карантине. Опасаюсь и я, и все ребята, которые у нас. Все принимаем какие-то пилюли, какие-то таблетки, ставим капельницы. Все это очень плохо, все ждут, когда это закончится.



Поскольку у нас еще не остановили футбол, тренируемся на базе, поэтому нам нет смысла поддерживать какую-то форму дома. Готовимся здесь.



Странно, что играем только одни мы. У нас есть контракты и обязательства перед нашим президентом и футбольной лигой. Продолжаем играть.



Клубные врачи помогают, коллектив у нас хороший. Вместе собираемся, тренируемся, не смотрим ни на что и продолжаем свое дело. Все вместе. Как-то так», – сказал Милевский в интервью YouTube-каналу «Трендец».

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