Олег КУДРИК: «Без футбола печально, но мы ничего сделать не можем»

Футболист «Карпат» рассказал о том, чем занимается во время карантина

  • 29.03.2020 09:08
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Олег КУДРИК: «Без футбола печально, но мы ничего сделать не можем»
© ФК Карпаты. Олег Кудрик

Голкипер львовских «Карпат» Олег Кудрик высказался о пандемии коронавируса и рассказал о том, как поддерживает форму во время карантина.

«Нахожусь в нормальном физическом состоянии, но из-за продолжения карантина будет все сложнее удержать кондиции. В любом случае столько времени без футбола - это очень тяжело. Сейчас нахожусь во Львове, поддерживаю форму в домашней обстановке. Иногда ездим с партнерами по команде на загородную базу в Брюховичи, занимаемся в спортивном зале, бегаем в лесу. В целом же много времени провожу с семьей, дома с сыном.

Чаще всего из команды общаемся с полузащитником Остапом Притулой. Да, без футбола печально, но мы ничего, к сожалению, здесь сделать не можем. Насчет карантина, то я убежден - необходимо выполнять все рекомендации медиков, чтобы поскорее вернуться к привычному ритму жизни. Также хочу обратиться с просьбой соблюдать все правила карантина, следить за личной гигиеной. До встречи на стадионе!», - сказал Кудрик.

Напомним, что с 18 марта в Украине приостановлены все футбольные соревнования.

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Источник — ФК Карпаты

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