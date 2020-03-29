Диего ГОДИН: «В Италии до последнего подвергали нас опасности»

Защитник «Интера» высказался о пандемии коронавируса

  • 29.03.2020 08:53
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Диего ГОДИН: «В Италии до последнего подвергали нас опасности»
© IDN Times. Диего Годин

Защитник «Интера» Диего Годин рассказал о том, что происходит в Италии во время пандемии вируса COVID-19.

«Нас подвергали опасности до последнего дня, они тянули резину до тех пор, пока ситуация не стала нестабильной. Система здравоохранения рухнула, не хватает мест в отделениях интенсивной терапии, не хватает врачей.

Мы продолжали играть на протяжении нескольких недель, продолжали тренироваться, играть без фанатов. Лишь после того, как у Ругани была обнаружена инфекция, для нас и футболистов «Ювентуса» был введен карантин.

Тут сперва не придавали значения происходящему, думали, что это проблемы Китая, что вирус не дойдет до других стран. Принимались кое-какие меры, но это происходило довольно медленно. Нас предупреждали, но никаких серьезных шагов предпринять что-либо на уровне правительства сделано не было.

Усилия, которые врачи и люди прилагают в сфере здравоохранения, впечатляют. Сегодня они действительно герои, вы должны видеть то, что они делают, это действительно прогресс», — сказал Годин.

Отметим, что всего в Италии коронавирусом заразились более 92 тысячи человек, 10 тысяч погибло.

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Источник — ESPN

(1 голос)

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Комментарии
    BaZia
    online
      BaZia, 29.03.2020 10:04
    0
    Матч Валенсия -Аталанта, 45000 болельщиков из Бергамо сделали тур в Испанию. Результат не заставил долго ждать, зато матч сыграли, теперь много кто с небес может только за будущим наблюдать. Жаль в равной мере Испанию и Италию.. Я думаю если бы крутануть времячко назад, они б уже месяца два на карантине были бы
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 29.03.2020 10:04
    0
    Матч Валенсия -Аталанта, 45000 болельщиков из Бергамо сделали тур в Испанию. Результат не заставил долго ждать, зато матч сыграли, теперь много кто с небес может только за будущим наблюдать. Жаль в равной мере Испанию и Италию.. Я думаю если бы крутануть времячко назад, они б уже месяца два на карантине были бы
    Ссылка
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