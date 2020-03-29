Диего ГОДИН: «В Италии до последнего подвергали нас опасности»

Защитник «Интера» Диего Годин рассказал о том, что происходит в Италии во время пандемии вируса COVID-19.

«Нас подвергали опасности до последнего дня, они тянули резину до тех пор, пока ситуация не стала нестабильной. Система здравоохранения рухнула, не хватает мест в отделениях интенсивной терапии, не хватает врачей.

Мы продолжали играть на протяжении нескольких недель, продолжали тренироваться, играть без фанатов. Лишь после того, как у Ругани была обнаружена инфекция, для нас и футболистов «Ювентуса» был введен карантин.

Тут сперва не придавали значения происходящему, думали, что это проблемы Китая, что вирус не дойдет до других стран. Принимались кое-какие меры, но это происходило довольно медленно. Нас предупреждали, но никаких серьезных шагов предпринять что-либо на уровне правительства сделано не было.

Усилия, которые врачи и люди прилагают в сфере здравоохранения, впечатляют. Сегодня они действительно герои, вы должны видеть то, что они делают, это действительно прогресс», — сказал Годин.

Отметим, что всего в Италии коронавирусом заразились более 92 тысячи человек, 10 тысяч погибло.

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