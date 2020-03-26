ФОТО. Сборная игроков, подцепивших коронавирус

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 не щадит никого, включая известных футболистов.

INSIDE GLOBAL собрал символическую сборную из футболистов, у которых был диагностирован коронавирус. В нее вошли Паулу Дибала, Блез Матюиди, Патрик Кутроне, Эльяким Мангала и другие игроки. Летальных исходов среди заболевших футболистов пока не зафиксировано.

«Надеемся, в этой команде не будет новых трансферов», — прокомментировал пост INSIDE GLOBAL.

По состоянию на 26 марта, в мире зафиксировано более 520 тысяч случаев заражения коронавирусом. Почти 24 тысячи пациентов умерли.