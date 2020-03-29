Евгений МАКАРЕНКО: «На карантине сказали бегать 10 км в день»

Хавбек «Кортрейка» рассказал, как поддерживает форму во время карантина

  • 29.03.2020 00:16
  • 151 просмотр
  • 2 комментария
Евгений МАКАРЕНКО: «На карантине сказали бегать 10 км в день»
© ФК Кортрейк. Евгений Макаренко

28-летний полузащитник «Кортрейка» поведал о том, как работает во время пандемии коронавируса.

«Прошло 10 дней карантина, не хватает общения, команды, тренировок.

Каждому написали программу бегать по 10 км каждый день. Но все вы прекрасно понимаете, что это делать нереально, потому что можно немного двинуться, если такой объем выбегать каждый день.

Нам немного, наверное, повезло, что мы переехали из Брюсселя в Кортрейк. Город достаточно небольшой, население 11 тысяч.

Единственное, что меня спасает – в команде есть Андрей Бацула, который профессионал своего дела. Он каждый день организовывает воркаут на поле. Приезжаю, когда сам, когда с ребенком, и мы занимаемся», - рассказал Макаренко.

Контракт Макаренко принадлежит «Андерлехту». В «Кортрейк» игрок перешел в зимнее трансферное окно на правах аренды.

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Источник — ТК Футбол

(1 голос)

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Комментарии
    acfred
      acfred, 29.03.2020 00:38
    0
    10 км для профи это много ? ну такое ...))
    Ссылка
    OKs100
      OKs100, 29.03.2020 00:34
    +2
    Это в очередной раз доказывает, что футбол, это не спорт. В других беговых видах спорта такая дистанция считается чуть ли не разгрузочной. А в биатлоне Сергей Семенов мог под 100 км за день набегать (правда потом это его и подорвало).
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 29.03.2020 00:34
    +2
    Это в очередной раз доказывает, что футбол, это не спорт. В других беговых видах спорта такая дистанция считается чуть ли не разгрузочной. А в биатлоне Сергей Семенов мог под 100 км за день набегать (правда потом это его и подорвало).
    Ссылка
    acfred
      acfred, 29.03.2020 00:38
    0
    10 км для профи это много ? ну такое ...))
    Ссылка
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