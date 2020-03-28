Спортдир Ювентуса: «Футбол будет как НБА. Обмены игроков без денег»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи считает, что после завершения пандемии коронавируса в европейском футболе будет кризис, а клубы останутся без больших финансовых ресурсов.

Это может привести к увеличению количества обменов игроков без денег, как это случается в североамериканских лигах НБА или НХЛ.

«Денег будет меньше, а вот обменов игроков между клубами вроде того, как работает НБА, станет намного больше. Выиграть от ситуации могут немецкие клубы».

«Пожалуй, у них выстроена наиболее устойчивая финансовая система», - считает Паратичи.

Ранее туринский клуб объявил о сокращении зарплат игроков и тренеров.