Спортдир Ювентуса: «Футбол будет как НБА. Обмены игроков без денег»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи считает, что после завершения пандемии коронавируса в европейском футболе будет кризис, а клубы останутся без больших финансовых ресурсов.
Это может привести к увеличению количества обменов игроков без денег, как это случается в североамериканских лигах НБА или НХЛ.
«Денег будет меньше, а вот обменов игроков между клубами вроде того, как работает НБА, станет намного больше. Выиграть от ситуации могут немецкие клубы».
«Пожалуй, у них выстроена наиболее устойчивая финансовая система», - считает Паратичи.
Ранее туринский клуб объявил о сокращении зарплат игроков и тренеров.
Источник — Football-Italia
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.