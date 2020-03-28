Ювентус договорился с игроками о снижении зарплаты. Сэкономят почти 100 млн

Клуб быстро согласовал вопрос снижения зарплаты

  • 28.03.2020 21:31
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Ювентус договорился с игроками о снижении зарплаты. Сэкономят почти 100 млн
© juventus.com

«Ювентус» на официальном сайте объявил о договоренности с игроками первой команды и тренерским штабом о снижении зарплат из-за пандемии коронавируса.

Договоренность будет действовать как минимум до июня 2020 года.

В клубе не называют, сколько процентов зарплаты потеряют футболисты, но экономия составит почти 100 миллионов евро.

Ранее о подобных договоренностях объявили «Бавария», «Боруссия» Дортмунд и ряд испанских клубов, а «Барселона» объявила о снижении в одностороннем порядке.

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Источник — ФК Ювентус

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