Черкащина и Металлист 1925 проведут виртуальный матч

В воскресенье, 29 марта, в 17:00 состоится матч между «Черкащиной» и «Металлистом 1925». Это будет игра в рамках компьютерного моделирования с помощью футбольного симулятора FIFA-19. Трансляция матча состоится на официальном YouTube-канале «Металлист 1925».
Ранее «Металлист 1925» провел такой же матч против запорожского «Металлурга».
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Источник — ФК Металлист 1925
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