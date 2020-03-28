Черкащина и Металлист 1925 проведут виртуальный матч

В воскресенье, 29 марта, в 17:00 состоится матч между «Черкащиной» и «Металлистом 1925». Это будет игра в рамках компьютерного моделирования с помощью футбольного симулятора FIFA-19. Трансляция матча состоится на официальном YouTube-канале «Металлист 1925».

Ранее «Металлист 1925» провел такой же матч против запорожского «Металлурга».