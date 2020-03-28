Черкащина и Металлист 1925 проведут виртуальный матч

Команды сразятся в футбольном симуляторе FIFA-19

  • 28.03.2020 20:47
  • 82 просмотра
  • 1 комментарий
Черкащина и Металлист 1925 проведут виртуальный матч
© ФК Металлист 1925

В воскресенье, 29 марта, в 17:00 состоится матч между «Черкащиной» и «Металлистом 1925». Это будет игра в рамках компьютерного моделирования с помощью футбольного симулятора FIFA-19. Трансляция матча состоится на официальном YouTube-канале «Металлист 1925».

Ранее «Металлист 1925» провел такой же матч против запорожского «Металлурга».

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Источник — ФК Металлист 1925

(1 голос)

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Комментарии
    Вадим Максимов
      Вадим Максимов, 28.03.2020 20:49
    0
    В fifa можно и все матчи чемпионата доиграть
    Ссылка
    Вадим Максимов
      Вадим Максимов, 28.03.2020 20:49
    0
    В fifa можно и все матчи чемпионата доиграть
    Ссылка
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