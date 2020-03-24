ВИДЕО. Металлист 1925 все-таки сыграл с запорожским Металлургом

Харьковский «Металлист 1925» все-таки провел запланированный поединок Первой лиги Украины против запорожского «Металлурга».
Из-за карантина, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, клубам пришлось сразиться виртуально — в симуляторе FIFA-19.
Трансляция матча состоялась на официальном YouTube-канале «Металлиста 1925». Харьковский клуб победил «Металлург» со счетом 2:0.
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Источник — ФК Металлист 1925
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