Скудетто будет вручен. В Италии даже без доигровки определят чемпиона

Лидирует «Ювентус»

  • 28.03.2020 20:16
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  • 1 комментарий
Скудетто будет вручен. В Италии даже без доигровки определят чемпиона
© juventus.com

В Италии футбольный чемпионат могут не успеть возобновить даже летом, однако просто вычеркивать сезон руководство не собирается, поэтому чемпион будет определен в любом случае.

Глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина считает, что чемпион должен быть назван.

«Мы очень хотим доиграть чемпионат и определить чемпиона на футбольном поле. Если мы доиграть не сможем, то нужно подвести итоги этому чемпионату».

«Вручить Скудетто, определить еврокубковые позиции, решить, кто вылетает, а кто пополнит новый сезон Серии A», - сказал Гравина.

На момент паузы лидирует «Ювентус», но «Лацио» отстает лишь на 1 пункт, что вызывает конфликт между клубами по поводу возможной доигровки.

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Источник — Football-Italia

(10 голосов)

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Комментарии
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 28.03.2020 20:57
    0
    1 матч всегда сыграть можно. Так что просто отдать чемпионство Юви в такой ситуации, это плевок в сторону всего итальянского футбола.
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 28.03.2020 20:57
    0
    1 матч всегда сыграть можно. Так что просто отдать чемпионство Юви в такой ситуации, это плевок в сторону всего итальянского футбола.
    Ссылка
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