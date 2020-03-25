Конфликт Лацио и Ювентуса: римляне хотят играть, туринцы - нет

В Италии пандемия коронавируса с каждым днем ухудшает ситуацию в стране и о возвращении спорта сейчас не думают, однако некоторые клубы считают, что чемпионат по футболу еще можно доиграть.

Сообщается, что на встрече клубов Серии A возник конфликт между президентом «Лацио» Клаудио Лотито и президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли.

Лотито после общения с врачами уверен, что чемпионат еще можно доиграть в конце весны или летом, тогда как Аньелли и многие другие не убеждены, что сейчас стоит думать о футболе.

Отметим, что «Ювентус» лидирует в чемпионате, но опережает «Лацио» только на 1 пункт.

Ранее президент «Сампдории» призвал не возобновлять сезон.