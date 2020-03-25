Конфликт Лацио и Ювентуса: римляне хотят играть, туринцы - нет

Лотито против Аньелли

  • 25.03.2020 16:12
  • 350 просмотров
  • 4 комментария
Конфликт Лацио и Ювентуса: римляне хотят играть, туринцы - нет
© twitter.com/juventusfcen

В Италии пандемия коронавируса с каждым днем ухудшает ситуацию в стране и о возвращении спорта сейчас не думают, однако некоторые клубы считают, что чемпионат по футболу еще можно доиграть.

Сообщается, что на встрече клубов Серии A возник конфликт между президентом «Лацио» Клаудио Лотито и президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли.

Лотито после общения с врачами уверен, что чемпионат еще можно доиграть в конце весны или летом, тогда как Аньелли и многие другие не убеждены, что сейчас стоит думать о футболе.

Отметим, что «Ювентус» лидирует в чемпионате, но опережает «Лацио» только на 1 пункт.

Ранее президент «Сампдории» призвал не возобновлять сезон.

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Источник — Football-Italia

(2 голоса)

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Комментарии
    MetalKH
    online
      MetalKH, 25.03.2020 16:22
    0
    Alex_Romanov, 25.03.2020 16:18
    Оставить всех на своих местах для распределения еврокубковых мест, но чемпионский титул Юви не присуждать. Пускай этот сезон будет без победителя. Либо провести как-нибудь отдельно золотой матч на поле Ювентуса, так как они сейчас лидируют.
    Нужно календарь смотреть. Возможно у Лацио он легче. Но это только предположение.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 25.03.2020 16:21
    0
    И так будет в каждом чемпионате с плотной конкуренцией.
    Варианта может быть два
    - аннулировать чемпионат
    - доигрывать когда появится возможность
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 25.03.2020 16:18
    0
    Оставить всех на своих местах для распределения еврокубковых мест, но чемпионский титул Юви не присуждать. Пускай этот сезон будет без победителя. Либо провести как-нибудь отдельно золотой матч на поле Ювентуса, так как они сейчас лидируют.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 25.03.2020 16:17
    0
    В Италии на данный момент разыгрывается национальная трагедия. Какой футбол, какие развлечения? В то время как одни думают, как вытащить страну из одной из сложнейших ситуаций за 50 лет, другие мечтают как допинать мячик. Вот что убивает, а не вирус. Безразличие.
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 25.03.2020 16:22
    0
    Alex_Romanov, 25.03.2020 16:18
    Оставить всех на своих местах для распределения еврокубковых мест, но чемпионский титул Юви не присуждать. Пускай этот сезон будет без победителя. Либо провести как-нибудь отдельно золотой матч на поле Ювентуса, так как они сейчас лидируют.
    Нужно календарь смотреть. Возможно у Лацио он легче. Но это только предположение.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 25.03.2020 16:21
    0
    И так будет в каждом чемпионате с плотной конкуренцией.
    Варианта может быть два
    - аннулировать чемпионат
    - доигрывать когда появится возможность
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 25.03.2020 16:18
    0
    Оставить всех на своих местах для распределения еврокубковых мест, но чемпионский титул Юви не присуждать. Пускай этот сезон будет без победителя. Либо провести как-нибудь отдельно золотой матч на поле Ювентуса, так как они сейчас лидируют.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 25.03.2020 16:17
    0
    В Италии на данный момент разыгрывается национальная трагедия. Какой футбол, какие развлечения? В то время как одни думают, как вытащить страну из одной из сложнейших ситуаций за 50 лет, другие мечтают как допинать мячик. Вот что убивает, а не вирус. Безразличие.
    Ссылка
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