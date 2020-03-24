Президент Сампдории: «Сезон Серии A нужно закончить сейчас и забыть»

Массимо Ферраро считает, что нужно думать о следующем сезоне

  • 24.03.2020 22:19
  • 610 просмотров
  • 1 комментарий
Президент Сампдории: «Сезон Серии A нужно закончить сейчас и забыть»
© itasportpress.it

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро считает, что клубам Серии A нужно оставить мысли о доигровке нынешнего сезона и готовиться к следующему сезону.

«Сезон нужно закончить сейчас и забыть. Можно придумывать какие-то планы, можно давать себе время до мая, можно играть до августа, но что дальше? Каким тогда будет следующий сезон? Это же будет иметь влияние. Давайте думать о новом сезоне, а не об этом».

«Скудетто? Знаю, что это не понравится президенту «Лацио», но нужно оставить как есть, с командами на тех позициях, которые есть сейчас», - сказал Ферреро.

Если сезон завершится без доигровки, то Скудетто отдадут «Ювентусу», который опережает «Лацио» на 1 пункт.

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Источник — Football-Italia

(6 голосов)

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Комментарии
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 24.03.2020 22:29
    +1
    На нейтральной территории, скажем в Северной Корее. У них вроде бы коронавируса не наблюдается
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 24.03.2020 22:29
    +1
    На нейтральной территории, скажем в Северной Корее. У них вроде бы коронавируса не наблюдается
    Ссылка
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