Президент Сампдории: «Сезон Серии A нужно закончить сейчас и забыть»

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро считает, что клубам Серии A нужно оставить мысли о доигровке нынешнего сезона и готовиться к следующему сезону.

«Сезон нужно закончить сейчас и забыть. Можно придумывать какие-то планы, можно давать себе время до мая, можно играть до августа, но что дальше? Каким тогда будет следующий сезон? Это же будет иметь влияние. Давайте думать о новом сезоне, а не об этом».

«Скудетто? Знаю, что это не понравится президенту «Лацио», но нужно оставить как есть, с командами на тех позициях, которые есть сейчас», - сказал Ферреро.

Если сезон завершится без доигровки, то Скудетто отдадут «Ювентусу», который опережает «Лацио» на 1 пункт.