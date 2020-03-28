АНДРИЕВСКИЙ: «Для меня есть Динамо и есть все остальные команды»

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский рассказал, что для него значит киевский клуб.
– Почему прямо сейчас детям нужно болеть именно за «Динамо»?
– Если ребенок из Киева любит футбол, то за кого еще болеть? Я не заставляю болеть за нас, это воля каждого. Но «Динамо» – народная команда. Для меня такое всегда будет – есть «Динамо» и есть все остальные команды в Украине, – сказал Александр .
Отметим, что Андриевский является воспитанником столичного клуба, он играл в составе киевлян на юношеском уровне с 2001 по 2007 годы.
В текущем сезоне 25-летний хавбек сыграл всего четыре матча за первую команду, ни одного в стартовом составе.
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Источник — Трибуна
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А когда-то он забивал по три гола в матче за Зарю.
А когда-то он забивал по три гола в матче за Зарю.
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