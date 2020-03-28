АНДРИЕВСКИЙ: «Для меня есть Динамо и есть все остальные команды»

Полузащитник «бело-синих» рассказал, что для него значит родной клуб

  • 28.03.2020 19:23
  • 350 просмотров
  • 3 комментария
АНДРИЕВСКИЙ: «Для меня есть Динамо и есть все остальные команды»
© ФК Динамо Киев. Александр Андриевский

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский рассказал, что для него значит киевский клуб.
 
– Почему прямо сейчас детям нужно болеть именно за «Динамо»? 
– Если ребенок из Киева любит футбол, то за кого еще болеть? Я не заставляю болеть за нас, это воля каждого. Но «Динамо» – народная команда. Для меня такое всегда будет – есть «Динамо» и есть все остальные команды в Украине, – сказал Александр .
 
Отметим, что Андриевский является воспитанником столичного клуба, он играл в составе киевлян на юношеском уровне с 2001 по 2007 годы.

В текущем сезоне 25-летний хавбек сыграл всего четыре матча за первую команду, ни одного в стартовом составе.

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Источник — Трибуна

(1 голос)

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Комментарии
    Ukraine Donetsk
      Ukraine Donetsk, 28.03.2020 19:58
    0
    Неплохой игрок Зари, который нынче сыграл всего четыре матча за ДК, ни одного в стартовом составе.
    А когда-то он забивал по три гола в матче за Зарю.
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 28.03.2020 19:53
    0
    Сергій Поліщук, 28.03.2020 19:26
    Кто это!?
    Похоже, один из воспитанников клуба...
    Ссылка
    Сергій Поліщук
      Сергій Поліщук, 28.03.2020 19:26
    -1
    Кто это!?
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
      Ukraine Donetsk, 28.03.2020 19:58
    0
    Неплохой игрок Зари, который нынче сыграл всего четыре матча за ДК, ни одного в стартовом составе.
    А когда-то он забивал по три гола в матче за Зарю.
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 28.03.2020 19:53
    0
    Сергій Поліщук, 28.03.2020 19:26
    Кто это!?
    Похоже, один из воспитанников клуба...
    Ссылка
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