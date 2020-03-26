Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Физрукам до Хацкевича очень далеко»

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский поделился мнением об Александре Хацкевиче, который ранее тренировал киевский клуб.



«Очень много хейта было, называли физруком. Но честно – физрукам до него очень далеко. У нас тоже были сильные тренировки в плане тактики, стратегии. Он понимал, чего хочет. Я чувствовал, что можем добиваться результата с этим тренером. Но этот матч с «Брюгге»... Думаю, если бы забили гол на выезде, было бы все нормально.



Рад, что поработал с этим тренером. Он дал реальный шанс играть в «Динамо», только теплые воспоминания», – сказал Андриевский.



Отметим, что Андриевский в текущем сезоне сыграл всего четыре матча, ни одного в стартовом составе.

Александр Хацкевич работал с киевским клубом до лета 2019 года, а в декабре возглавил российский «Ротор» из Волгограда.

Ранее 46-летний специалист из Беларуси был признан лучшим тренером тура в ФНЛ.