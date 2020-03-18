ФОТО. Хацкевич признан лучшим тренером тура в ФНЛ

«Ротор» белорусского специалиста поднялся на первую строчку в турнирной таблице

  • 18.03.2020 14:28
  • 401 просмотр
  • 3 комментария
ФОТО. Хацкевич признан лучшим тренером тура в ФНЛ
© ФК Ротор. Александр Хацкевич (слева)

46-летний белорусский наставник «Ротора» Александр Хацкевич признан лучшим тренером 27-го тура ФНЛ.

Под руководством Хацкевича «Ротор» на выезде обыграл «Шинник» со счетом 1:0 и поднялся на первую строчку в турнирной таблице с 56-ю очками в активе.

Хацкевич возглавляет «Ротор» с 20-го декабря 2019-го года. С 2017-го по 2019-й годы специалист работал главным тренером киевского «Динамо».

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Комментарии
    Max123
      Max123, 18.03.2020 15:02
    0
    Там все так плохо?
    Ссылка
    StrikeX
      StrikeX, 18.03.2020 14:53
    0
    Forever_young_13, 18.03.2020 14:47
    Верните Хацика в динамо вместо Михасика, иначе золотых медалей не видать как своих ушей
    Золотих ?) Тут хоч би срібло взяти )
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 18.03.2020 14:47
    0
    Верните Хацика в динамо вместо Михасика, иначе золотых медалей не видать как своих ушей
    Ссылка
    Max123
      Max123, 18.03.2020 15:02
    0
    Там все так плохо?
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 18.03.2020 14:53
    0
    Forever_young_13, 18.03.2020 14:47
    Верните Хацика в динамо вместо Михасика, иначе золотых медалей не видать как своих ушей
    Золотих ?) Тут хоч би срібло взяти )
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 18.03.2020 14:47
    0
    Верните Хацика в динамо вместо Михасика, иначе золотых медалей не видать как своих ушей
    Ссылка
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