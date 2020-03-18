ФОТО. Хацкевич признан лучшим тренером тура в ФНЛ

46-летний белорусский наставник «Ротора» Александр Хацкевич признан лучшим тренером 27-го тура ФНЛ.

Под руководством Хацкевича «Ротор» на выезде обыграл «Шинник» со счетом 1:0 и поднялся на первую строчку в турнирной таблице с 56-ю очками в активе.

Хацкевич возглавляет «Ротор» с 20-го декабря 2019-го года. С 2017-го по 2019-й годы специалист работал главным тренером киевского «Динамо».