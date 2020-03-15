Ротор Хацкевича вышел на первое место в ФНЛ

Команда белорусского специалиста на выезде обыграла «Шинник»

  • 15.03.2020 17:49
  • 1269 просмотров
  • 2 комментария
Ротор Хацкевича вышел на первое место в ФНЛ
© ФК Ротор. Александр Хацкевич

Российский «Ротор» под руководством 46-летнего белорусского специалиста Александра Хацкевича на выезде обыграла «Шинник» (1:0) в 27-м туре ФНЛ.

«Ротор» набрал 56 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. Второе место занимают «Химки», у которых 54 очка.

Хацкевич возглавляет «Ротор» с 20-го декабря 2019-го года. С 2017-го по 2019-й годы специалист работал главным тренером киевского «Динамо».

«Шинник» — «Ротор» — 0:1
Гол: Муллин, 56

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 15.03.2020 18:26
    0
    Пощитайте, сколько в заметке этой упоминается термин "специалист"😂. Автор очень уважает этого белорусского специалиста по ходу)
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 15.03.2020 18:07
    0
    а вы говорите рыбалка
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 15.03.2020 18:26
    0
    Пощитайте, сколько в заметке этой упоминается термин "специалист"😂. Автор очень уважает этого белорусского специалиста по ходу)
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 15.03.2020 18:07
    0
    а вы говорите рыбалка
    Ссылка
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