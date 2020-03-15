Ротор Хацкевича вышел на первое место в ФНЛ

Российский «Ротор» под руководством 46-летнего белорусского специалиста Александра Хацкевича на выезде обыграла «Шинник» (1:0) в 27-м туре ФНЛ.

«Ротор» набрал 56 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. Второе место занимают «Химки», у которых 54 очка.

Хацкевич возглавляет «Ротор» с 20-го декабря 2019-го года. С 2017-го по 2019-й годы специалист работал главным тренером киевского «Динамо».

«Шинник» — «Ротор» — 0:1

Гол: Муллин, 56