Ротор Хацкевича вышел на первое место в ФНЛ

Российский «Ротор» под руководством 46-летнего белорусского специалиста Александра Хацкевича на выезде обыграла «Шинник» (1:0) в 27-м туре ФНЛ.
«Ротор» набрал 56 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. Второе место занимают «Химки», у которых 54 очка.
Хацкевич возглавляет «Ротор» с 20-го декабря 2019-го года. С 2017-го по 2019-й годы специалист работал главным тренером киевского «Динамо».
«Шинник» — «Ротор» — 0:1
Гол: Муллин, 56
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Источник — Sport.ua
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