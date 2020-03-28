Матар опроверг свою причастность к скандальному фото в инстаграме

Сенегалец дал заднюю

  • 28.03.2020 18:18
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Матар опроверг свою причастность к скандальному фото в инстаграме
© ФК Карпаты. Матар Дийе

Сенегальский футболист «Карпат» Матар Дийе сообщил, что не делал картинку с надписью «Спасибі тобі, Боже, що я не москаль» в инстаграме.
 
«Хочу поговорить о той картинке. Я не имею к ней отношения. Много журналистов говорят о моей картинке. Кто-то сделал ту картинку и запостил в инстаграме. Я этого не делал, ребята.
 
Об истории в инстаграме. Очень легко взять мое фото в интернете и сделать с ним все что угодно. Но я футболист и сфокусирован на работе. Любые другие вещи, кроме футбола и моей работы, меня не интересуют. Спасибо», – написал Матар в сторис.
 
Напомним, 19 марта в инстаграме Матара появилась картинка из приложения Gradient, на котором сенегалец получил 61 процент этнической принадлежности к украинцам. Подпись гласила: «Спасибі тобі, Боже, що я не москаль».

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Источник — Instagram

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