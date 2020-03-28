Матар опроверг свою причастность к скандальному фото в инстаграме

Сенегальский футболист «Карпат» Матар Дийе сообщил, что не делал картинку с надписью «Спасибі тобі, Боже, що я не москаль» в инстаграме.



«Хочу поговорить о той картинке. Я не имею к ней отношения. Много журналистов говорят о моей картинке. Кто-то сделал ту картинку и запостил в инстаграме. Я этого не делал, ребята.



Об истории в инстаграме. Очень легко взять мое фото в интернете и сделать с ним все что угодно. Но я футболист и сфокусирован на работе. Любые другие вещи, кроме футбола и моей работы, меня не интересуют. Спасибо», – написал Матар в сторис.



Напомним, 19 марта в инстаграме Матара появилась картинка из приложения Gradient, на котором сенегалец получил 61 процент этнической принадлежности к украинцам. Подпись гласила: «Спасибі тобі, Боже, що я не москаль».