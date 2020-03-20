ФОТО. Спасибо, что я не москаль! Игрок Карпат показал результат в Gradient

Топовый троллинг от Матара Дийе

  • 20.03.2020 11:05
  • 305 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Спасибо, что я не москаль! Игрок Карпат показал результат в Gradient
© ФК Карпаты. Матар Дийе

Сенегальский футболист «Карпат» Матар Дийе, права на которого принадлежат донецкому «Олимпику», ярко пошутил насчет результата в новом приложении Gradient.

Дело в том, что приложение показало Дийе 61% этнической принадлежности к украинцам и 35 - к южноафриканцам.

«Спасибо тебе, Боже, что я не москаль!», – написал Дийе в инстаграме.

В текущем сезоне Матар сыграл 13 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Его арендное соглашение с «Карпатами» действует до конца сезона.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 20.03.2020 11:12
    0
    Типичный украинец,плюс натуральный блондин,приложение супер
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    zac1310
    online
      zac1310, 20.03.2020 11:12
    -1
    Да, потролил. Я подумал, хто ж там такой неумный, а оно - вона как
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 20.03.2020 11:12
    0
    Типичный украинец,плюс натуральный блондин,приложение супер
    Ссылка
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