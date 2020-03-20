ФОТО. Спасибо, что я не москаль! Игрок Карпат показал результат в Gradient

Сенегальский футболист «Карпат» Матар Дийе, права на которого принадлежат донецкому «Олимпику», ярко пошутил насчет результата в новом приложении Gradient.

Дело в том, что приложение показало Дийе 61% этнической принадлежности к украинцам и 35 - к южноафриканцам.

«Спасибо тебе, Боже, что я не москаль!», – написал Дийе в инстаграме.

В текущем сезоне Матар сыграл 13 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Его арендное соглашение с «Карпатами» действует до конца сезона.

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