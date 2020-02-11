Матар ДИЙЕ: «Мне очень нравятся Карпаты»

22-летний сенегальский форвард Матар Дийе прокомментировал свой переход во львовские «Карпаты».

«Карпаты» — это команда, которая мне очень нравится, и я хочу помочь нам подняться как можно выше. Да, я помню поединок против «зелено-белых» во Львове в прошлом сезоне, тогда я оформил дубль в ворота «львов». Это была хорошая игра для меня, я никогда ее не забуду, это лучший мой матч в Украине.

Проблем с коммуникацией у меня нет, я играл футбол во многих странах, поэтому это часть футбольной жизни, к которой я уже привык. Я работаю над своей физической формой. Пропустил неделю, но в этом ничего страшного нет. Сейчас уже чувствую себя лучше, я люблю работать, потому уверяю, что к игре против «Днепра-1» буду готов.

Мне, прежде всего, нравится обострять действия команды в нападении, стараюсь врываться в свободные зоны, создавать глубину для атак. Также стараюсь бороться за каждый мяч и самоотверженно играть на втором этаже», — отметил Дийе.