Матар ДИЙЕ: «Мне очень нравятся Карпаты»

Сенегальский форвард рассказал о своем переходе во львовский клуб

  • 11.02.2020 07:22
  • 602 просмотра
  • 1 комментарий
Матар ДИЙЕ: «Мне очень нравятся Карпаты»
© ФК Карпаты Львов. Матар Дийе

22-летний сенегальский форвард Матар Дийе прокомментировал свой переход во львовские «Карпаты».

«Карпаты» — это команда, которая мне очень нравится, и я хочу помочь нам подняться как можно выше. Да, я помню поединок против «зелено-белых» во Львове в прошлом сезоне, тогда я оформил дубль в ворота «львов». Это была хорошая игра для меня, я никогда ее не забуду, это лучший мой матч в Украине.

Проблем с коммуникацией у меня нет, я играл футбол во многих странах, поэтому это часть футбольной жизни, к которой я уже привык. Я работаю над своей физической формой. Пропустил неделю, но в этом ничего страшного нет. Сейчас уже чувствую себя лучше, я люблю работать, потому уверяю, что к игре против «Днепра-1» буду готов.

Мне, прежде всего, нравится обострять действия команды в нападении, стараюсь врываться в свободные зоны, создавать глубину для атак. Также стараюсь бороться за каждый мяч и самоотверженно играть на втором этаже», — отметил Дийе.

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Источник — ФК Карпаты

(1 голос)

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Комментарии
    wicker
      wicker, 11.02.2020 08:51
    0
    Дай то Бог! Поживемо, побачимо.
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    wicker
    online
      wicker, 11.02.2020 08:51
    0
    Дай то Бог! Поживемо, побачимо.
    Ссылка
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