Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Говорят, начнем играть с июля»

Украинская теннисистка Катарина Завацкая рассказала о том, как живет во время карантина:
«Такой большой перерыв – это очень тяжело. Всем игрокам сложно удержать свою форму. Если тенниса не будет три месяца, то это будет супер-тяжело, но, надеюсь, такого не будет.
Говорят, что мы начнем играть с Уимбилдона. Это, получается, июль. Поэтому, еще долго ждать.
Нас всегда информируют, но информация постоянно меняется. Все очень запутано».
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Источник — Facebook
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