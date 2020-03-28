Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Говорят, начнем играть с июля»

Украинская теннисистка Катарина Завацкая рассказала о том, как живет во время карантина:

«Такой большой перерыв – это очень тяжело. Всем игрокам сложно удержать свою форму. Если тенниса не будет три месяца, то это будет супер-тяжело, но, надеюсь, такого не будет.

Говорят, что мы начнем играть с Уимбилдона. Это, получается, июль. Поэтому, еще долго ждать.

Нас всегда информируют, но информация постоянно меняется. Все очень запутано».

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