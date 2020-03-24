ФОТО. Время бокса. Завацкая провела спарринг со своим парнем

Украинская теннисистка Катарина Завацкая всячески поддерживает хорошую спортивную форму во время карантина.
На этот раз 20-летняя украинка поспаринговала со своим парнем по имени Аллен.
ВИДЕО. Завацкая понабивала туалетной бумагой, приняв вызов Костюк
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Источник — Instagram
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