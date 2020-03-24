ФОТО. Время бокса. Завацкая провела спарринг со своим парнем

Украинская теннисистка не забывает тренироваться во время карантина

  • 24.03.2020 09:22
  • 395 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Время бокса. Завацкая провела спарринг со своим парнем
© ФТУ. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая всячески поддерживает хорошую спортивную форму во время карантина.

На этот раз 20-летняя украинка поспаринговала со своим парнем по имени Аллен.

ВИДЕО. Завацкая понабивала туалетной бумагой, приняв вызов Костюк

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It’s a boxing 🥊 time 😏

Публикация от Katarina Zavatska💛💙 (@katya_zavatska_)

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    MetalKH
    online
      MetalKH, 24.03.2020 09:41
    -2
    DimaMelnyk, 24.03.2020 09:36
    Шо за Аллєнь, чому не Микола або Тарас ?
    Почему ты Дима, а не Дмитро??
    Ссылка
    DimaMelnyk
    online
      DimaMelnyk, 24.03.2020 09:36
    -3
    Шо за Аллєнь, чому не Микола або Тарас ?
    Ссылка
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