Роналду приобрел себе лимитированый гиперкар

Португальский футболист любит марку Bugatti

  • 28.03.2020 16:50
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Роналду приобрел себе лимитированый гиперкар
© Bugatti

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду купил автомобиль Bugatti Centodieci, который сможет получить только в следующем году. Стоимость авто – €9,5 млн, тираж  – 10 экземпляров.

Название машины читается «чентодиечи», а в переводе с итальянского означает «сто десять». Юбилейная модель построена на основе серийного гиперкара Bugatti Chiron, но стилизована под купе Bugatti EB110, которое дебютировало в 1991 году и было названо в честь 110-летия самого Этторе Бугатти. 

Среднемоторный гиперкар оснащён 8-литровым двигателем W16 мощностью 1600 л. с., благодаря которому разгоняется с места до 100 км/ч менее чем за 2,4 сек. Максимальная скорость — 380 км/ч.

Отметим, что звездный португалец и раньше доверял этой марке, в его гараже есть Bugatti Veyron и Bugatti Chiron. Также он уже приобрел модель Bugatti La Voiture Noire, на которой сможет прокатиться не ранее 2021 года.

Ранее Роналду отказался от части зарплаты из-за карантина.

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Источник — Bild

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