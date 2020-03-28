Михайличенко – Игрок месяца в УПЛ, Рябоконь – лучший тренер

Лучшим игроком марта в УПЛ был признан защитник «Зари» Богдан Михайличенко. В голосовании он набрал 37% голосов и опередил форварда «Десны» Александра Филиппова (33%).
Лучшим тренером месяца стал Александр Рябоконь из «Десны», который набрал 54% голосов. Он опередил наставника «Зари» Виктора Скрипника (39%).
Сейчас чемпионат УПЛ приостановлен из-за карантина.
Ранее Михайличенко заявил, что хочет продолжить карьеру в Бельгии.
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Источник — УПЛ
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