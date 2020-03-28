10 игроков и 15 сотрудников Валенсии заражены коронавирусом

Ранее «Валенсия» уже объявила о том, что 35% проведенных в клубе тестов на коронавирус дали положительный результат.
Теперь же испанские СМИ сообщили о том, что заражены 10 игроков и 15 сотрудников клуба.
Ранее три игрока «Валенсии», Эсекьель Гарай, Эльяким Мангала и Хосе Гайя, сами признались, что у них коронавирус.
Сейчас в Испании коронавирусом заражены уже более 64 тысячи человек, почти 5 тысяч умерли.
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Источник — Marca
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