Александр БАБИЧ: «23-й тур оказался немного лишним»

Наставник «Мариуполя» – о возможном досрочном завершении чемпионата УПЛ

  • 28.03.2020 13:55
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Александр БАБИЧ: «23-й тур оказался немного лишним»
© ФК Мариуполь. Александр Бабич

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич поделился мнением о том, как распределить места в нынешнем чемпионате, если его придется завершить досрочно.

«На самом деле, можно было предугадать, что будет объявлен карантин, поэтому 23-й тур как бы оказался немного лишним. Возможно, тогда бы легче было разрешить эту ситуацию. Сейчас же команды отыграли 23 тура, поэтому не учитывать последний игровой день тоже уже нельзя. 

Так что УПЛ и УАФ придется решить сложный вопрос, как быть, особенно с призовыми местами. Проводить «серебряный» матч или нет? Нужно будет найти решение, которое бы устроило все команды. Я все же сторонник того, чтобы по возможности доиграть чемпионат, может, даже без зрителей. Кто знает, может и футболисты будут в масках», - сказал Бабич.

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Источник — zbirna.com

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