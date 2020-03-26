На кого попадет Заря в Лиге чемпионов, если сезон УПЛ не возобновят

Sport.ua изучает статистические расклады на будущий сезон в еврокубках

  • 26.03.2020 16:34
  • 1076 просмотров
  • 10 комментариев
На кого попадет Заря в Лиге чемпионов, если сезон УПЛ не возобновят
© ФК Заря Луганск

На данный момент реальным выглядит вариант, при котором национальные чемпионаты останутся незавершенными из-за пандемии коронавируса. При этом, скорее всего, результаты будут утверждены по ситуации в текущих турнирных таблицах.

В УПЛ луганская «Заря» опережает «Динамо» по личным встречам и может автоматически получить путевку в квалификацию Лиги чемпионов 2020/21. Донецкий «Шахтер» получит право стартовать сразу в групповом раунде ЛЧ.

В квалификации ЛЧ «Заря» будет выступать по Пути представителей лиг, в котором будет три раунда (со второго по четвертый). Луганчане начнут с Q3, и им предстоит пройти двух соперников.

В Q2 сыграют 6 команд: серебряные призеры чемпионатов Турции, Нидерландов, Австрии, Чехии, Греции и Хорватии. Если предположить, что национальные чемпионаты не будут завершены, на жеребьевке ЛЧ можно будет увидеть следующие корзины.

Q2. Второй квалификационный раунд ЛЧ

Сеяные клубы
Зальцбург (Австрия) – 53,500
Виктория (Чехия) – 34,000
Истанбул Башакшехир (Турция) – 21,500

Несеяные клубы
ПАОК (Греция) – 21,000
АЗ (Нидерланды) – 18,500
Риека (Хорватия) – 11,000

В третий раунд квалификации выйдут три победителя, которым присоединятся команды из Франции, России (бронзовые призеры), Португалии, Бельгии и Украины (серебряные призеры). Ниже приведен расклад, при котором фавориты пройдут Q2.

Q3. Третий квалификационный раунд ЛЧ

Сеяные клубы
Бенфика (Португалия) – 70,000
Зальцбург (Австрия) – 53,500
Гент (Бельгия) – 39,500
Краснодар (Россия) – 35,500

Несеяные клубы
Виктория (Чехия) – 34,000
Истанбул Башакшехир (Турция) – 21,500
Ренн (Франция) – 14,000
Заря (Украина) – 12,500

Таким образом, в жеребьевке Q3, намеченной на июль, луганская «Заря» будет несеяной и может попасть на «Бенфику», «Зальцбург» или «Гент» (а вот украинские и российские клубы разводят на жеребьевках по решению УЕФА). 

Четыре победителя Q3 выйдут в Q4 (так называемый раунд плей-офф), в котором и разыграют две путевки в групповой этап ЛЧ. Проигравшие на стадиях Q3 и Q4 (по Пути представителей лиг), автоматически перейдут в групповой этап второго еврокубка, Лиги Европы.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 26.03.2020 17:06
    0
    jekаfunny, 26.03.2020 16:57
    Рабочая группа представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Ассоциации европейских клубов (ЕСА) провела совещание. На нем было принято решение доиграть европейские чемпионаты до 15 июля.
    Об этом сообщает сайт Sportarena.
    На таком сценарии настоял президент ЕСА и туринского клуба "Ювентус" Андреа Аньелли.
    После завершения чемпионатов будут доиграны Лига чемпионов и Лига Европы. После возобновления чемпионатов европейские клубы будут проводить матчи по ускоренной процедуре - каждые три дня.
    -----------------------------------------------------
    кто то уж сильно хочет чтобы все решилось в кабинетах , а не по спортивному принципу
    А откуда у Андреа Аньелли такая уверенность что до 15 июля, весь этот ужас с коронавирусом закончится?
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 26.03.2020 16:59
    +1
    з Гентом було б цікаво подивитись
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 26.03.2020 16:57
    +1
    Рабочая группа представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Ассоциации европейских клубов (ЕСА) провела совещание. На нем было принято решение доиграть европейские чемпионаты до 15 июля.
    Об этом сообщает сайт Sportarena.
    На таком сценарии настоял президент ЕСА и туринского клуба "Ювентус" Андреа Аньелли.
    После завершения чемпионатов будут доиграны Лига чемпионов и Лига Европы. После возобновления чемпионатов европейские клубы будут проводить матчи по ускоренной процедуре - каждые три дня.
    -----------------------------------------------------
    кто то уж сильно хочет чтобы все решилось в кабинетах , а не по спортивному принципу
    Ссылка
    polik-sv
    online
      polik-sv, 26.03.2020 16:57
    -1
    Держим в Лиге чемпионов кулаки за Луганск !!! Динамо лучше пока набираться опыта в Лиге Европы!
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 26.03.2020 16:53
    0
    В принципе, если Заря сохранить тренера и состав, то шансы есть со всеми кроме Бенфики.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 26.03.2020 16:52
    -2
    Sauron, 26.03.2020 16:44
    С каких пор 3-е место УПЛ выводит в ЛЧ?
    Ты вообще читаешь что написано??:
    "В УПЛ луганская «Заря» опережает «Динамо» по личным встречам"
    Тогда какое 3-е место??
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 26.03.2020 16:52
    -1
    max171717, 26.03.2020 16:49
    Я хоть и фанат украинского футбола,но при всем уважении это команды совсем другого уровня.Шансы будут только если зальцбург отдаст оставшихся лидеров куда-то,ну и Гент не стабильный.Во всех матчах команда будет явным андердогом.
    Хороший тренер (которым является Витя Скрипник) этого не допустит. Я уверен, Заря даст бой!
    Ссылка
    max171717
      max171717, 26.03.2020 16:49
    +2
    © УАФ– М а ф і я! , 26.03.2020 16:38
    Бенфика, Зальцбург или Гент. Все три команды Заре по силам. Можно и нужно проходить их!
    Я хоть и фанат украинского футбола,но при всем уважении это команды совсем другого уровня.Шансы будут только если зальцбург отдаст оставшихся лидеров куда-то,ну и Гент не стабильный.Во всех матчах команда будет явным андердогом.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 26.03.2020 16:44
    -1
    С каких пор 3-е место УПЛ выводит в ЛЧ?
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 26.03.2020 16:38
    +2
    Бенфика, Зальцбург или Гент. Все три команды Заре по силам. Можно и нужно проходить их!
    Ссылка
    max171717
      max171717, 26.03.2020 16:49
    +2
    © УАФ– М а ф і я! , 26.03.2020 16:38
    Бенфика, Зальцбург или Гент. Все три команды Заре по силам. Можно и нужно проходить их!
    Я хоть и фанат украинского футбола,но при всем уважении это команды совсем другого уровня.Шансы будут только если зальцбург отдаст оставшихся лидеров куда-то,ну и Гент не стабильный.Во всех матчах команда будет явным андердогом.
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 26.03.2020 16:38
    +2
    Бенфика, Зальцбург или Гент. Все три команды Заре по силам. Можно и нужно проходить их!
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 26.03.2020 16:59
    +1
    з Гентом було б цікаво подивитись
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.03.2020 16:57
    +1
    Рабочая группа представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Ассоциации европейских клубов (ЕСА) провела совещание. На нем было принято решение доиграть европейские чемпионаты до 15 июля.
    Об этом сообщает сайт Sportarena.
    На таком сценарии настоял президент ЕСА и туринского клуба "Ювентус" Андреа Аньелли.
    После завершения чемпионатов будут доиграны Лига чемпионов и Лига Европы. После возобновления чемпионатов европейские клубы будут проводить матчи по ускоренной процедуре - каждые три дня.
    -----------------------------------------------------
    кто то уж сильно хочет чтобы все решилось в кабинетах , а не по спортивному принципу
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 26.03.2020 17:06
    0
    jekаfunny, 26.03.2020 16:57
    Рабочая группа представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Ассоциации европейских клубов (ЕСА) провела совещание. На нем было принято решение доиграть европейские чемпионаты до 15 июля.
    Об этом сообщает сайт Sportarena.
    На таком сценарии настоял президент ЕСА и туринского клуба "Ювентус" Андреа Аньелли.
    После завершения чемпионатов будут доиграны Лига чемпионов и Лига Европы. После возобновления чемпионатов европейские клубы будут проводить матчи по ускоренной процедуре - каждые три дня.
    -----------------------------------------------------
    кто то уж сильно хочет чтобы все решилось в кабинетах , а не по спортивному принципу
    А откуда у Андреа Аньелли такая уверенность что до 15 июля, весь этот ужас с коронавирусом закончится?
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 26.03.2020 16:53
    0
    В принципе, если Заря сохранить тренера и состав, то шансы есть со всеми кроме Бенфики.
    Ссылка
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