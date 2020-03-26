На кого попадет Заря в Лиге чемпионов, если сезон УПЛ не возобновят

На данный момент реальным выглядит вариант, при котором национальные чемпионаты останутся незавершенными из-за пандемии коронавируса. При этом, скорее всего, результаты будут утверждены по ситуации в текущих турнирных таблицах.

В УПЛ луганская «Заря» опережает «Динамо» по личным встречам и может автоматически получить путевку в квалификацию Лиги чемпионов 2020/21. Донецкий «Шахтер» получит право стартовать сразу в групповом раунде ЛЧ.

В квалификации ЛЧ «Заря» будет выступать по Пути представителей лиг, в котором будет три раунда (со второго по четвертый). Луганчане начнут с Q3, и им предстоит пройти двух соперников.

В Q2 сыграют 6 команд: серебряные призеры чемпионатов Турции, Нидерландов, Австрии, Чехии, Греции и Хорватии. Если предположить, что национальные чемпионаты не будут завершены, на жеребьевке ЛЧ можно будет увидеть следующие корзины.

Q2. Второй квалификационный раунд ЛЧ



Сеяные клубы

Зальцбург (Австрия) – 53,500

Виктория (Чехия) – 34,000

Истанбул Башакшехир (Турция) – 21,500



Несеяные клубы

ПАОК (Греция) – 21,000

АЗ (Нидерланды) – 18,500

Риека (Хорватия) – 11,000

В третий раунд квалификации выйдут три победителя, которым присоединятся команды из Франции, России (бронзовые призеры), Португалии, Бельгии и Украины (серебряные призеры). Ниже приведен расклад, при котором фавориты пройдут Q2.

Q3. Третий квалификационный раунд ЛЧ



Сеяные клубы

Бенфика (Португалия) – 70,000

Зальцбург (Австрия) – 53,500

Гент (Бельгия) – 39,500

Краснодар (Россия) – 35,500



Несеяные клубы

Виктория (Чехия) – 34,000

Истанбул Башакшехир (Турция) – 21,500

Ренн (Франция) – 14,000

Заря (Украина) – 12,500

Таким образом, в жеребьевке Q3, намеченной на июль, луганская «Заря» будет несеяной и может попасть на «Бенфику», «Зальцбург» или «Гент» (а вот украинские и российские клубы разводят на жеребьевках по решению УЕФА).

Четыре победителя Q3 выйдут в Q4 (так называемый раунд плей-офф), в котором и разыграют две путевки в групповой этап ЛЧ. Проигравшие на стадиях Q3 и Q4 (по Пути представителей лиг), автоматически перейдут в групповой этап второго еврокубка, Лиги Европы.