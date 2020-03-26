На кого попадет Заря в Лиге чемпионов, если сезон УПЛ не возобновят

На данный момент реальным выглядит вариант, при котором национальные чемпионаты останутся незавершенными из-за пандемии коронавируса. При этом, скорее всего, результаты будут утверждены по ситуации в текущих турнирных таблицах.
В УПЛ луганская «Заря» опережает «Динамо» по личным встречам и может автоматически получить путевку в квалификацию Лиги чемпионов 2020/21. Донецкий «Шахтер» получит право стартовать сразу в групповом раунде ЛЧ.
В квалификации ЛЧ «Заря» будет выступать по Пути представителей лиг, в котором будет три раунда (со второго по четвертый). Луганчане начнут с Q3, и им предстоит пройти двух соперников.
В Q2 сыграют 6 команд: серебряные призеры чемпионатов Турции, Нидерландов, Австрии, Чехии, Греции и Хорватии. Если предположить, что национальные чемпионаты не будут завершены, на жеребьевке ЛЧ можно будет увидеть следующие корзины.
Q2. Второй квалификационный раунд ЛЧ
Сеяные клубы
Зальцбург (Австрия) – 53,500
Виктория (Чехия) – 34,000
Истанбул Башакшехир (Турция) – 21,500
Несеяные клубы
ПАОК (Греция) – 21,000
АЗ (Нидерланды) – 18,500
Риека (Хорватия) – 11,000
В третий раунд квалификации выйдут три победителя, которым присоединятся команды из Франции, России (бронзовые призеры), Португалии, Бельгии и Украины (серебряные призеры). Ниже приведен расклад, при котором фавориты пройдут Q2.
Q3. Третий квалификационный раунд ЛЧ
Сеяные клубы
Бенфика (Португалия) – 70,000
Зальцбург (Австрия) – 53,500
Гент (Бельгия) – 39,500
Краснодар (Россия) – 35,500
Несеяные клубы
Виктория (Чехия) – 34,000
Истанбул Башакшехир (Турция) – 21,500
Ренн (Франция) – 14,000
Заря (Украина) – 12,500
Таким образом, в жеребьевке Q3, намеченной на июль, луганская «Заря» будет несеяной и может попасть на «Бенфику», «Зальцбург» или «Гент» (а вот украинские и российские клубы разводят на жеребьевках по решению УЕФА).
Четыре победителя Q3 выйдут в Q4 (так называемый раунд плей-офф), в котором и разыграют две путевки в групповой этап ЛЧ. Проигравшие на стадиях Q3 и Q4 (по Пути представителей лиг), автоматически перейдут в групповой этап второго еврокубка, Лиги Европы.
Источник — Sport.ua
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Об этом сообщает сайт Sportarena.
На таком сценарии настоял президент ЕСА и туринского клуба "Ювентус" Андреа Аньелли.
После завершения чемпионатов будут доиграны Лига чемпионов и Лига Европы. После возобновления чемпионатов европейские клубы будут проводить матчи по ускоренной процедуре - каждые три дня.
-----------------------------------------------------
кто то уж сильно хочет чтобы все решилось в кабинетах , а не по спортивному принципу
Об этом сообщает сайт Sportarena.
На таком сценарии настоял президент ЕСА и туринского клуба "Ювентус" Андреа Аньелли.
После завершения чемпионатов будут доиграны Лига чемпионов и Лига Европы. После возобновления чемпионатов европейские клубы будут проводить матчи по ускоренной процедуре - каждые три дня.
-----------------------------------------------------
кто то уж сильно хочет чтобы все решилось в кабинетах , а не по спортивному принципу
"В УПЛ луганская «Заря» опережает «Динамо» по личным встречам"
Тогда какое 3-е место??
Об этом сообщает сайт Sportarena.
На таком сценарии настоял президент ЕСА и туринского клуба "Ювентус" Андреа Аньелли.
После завершения чемпионатов будут доиграны Лига чемпионов и Лига Европы. После возобновления чемпионатов европейские клубы будут проводить матчи по ускоренной процедуре - каждые три дня.
-----------------------------------------------------
кто то уж сильно хочет чтобы все решилось в кабинетах , а не по спортивному принципу
Об этом сообщает сайт Sportarena.
На таком сценарии настоял президент ЕСА и туринского клуба "Ювентус" Андреа Аньелли.
После завершения чемпионатов будут доиграны Лига чемпионов и Лига Европы. После возобновления чемпионатов европейские клубы будут проводить матчи по ускоренной процедуре - каждые три дня.
-----------------------------------------------------
кто то уж сильно хочет чтобы все решилось в кабинетах , а не по спортивному принципу
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