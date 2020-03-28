Славия Мозырь – БАТЭ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 28 марта, состоится матч 2-го тура чемпионата Беларуси, в котором сыграют мозырьская «Славия» и БАТЭ.
Поединок пройдет в Мозыре на стадионе «Юность». Начало встречи в 14:00 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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