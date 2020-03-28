ГРИММ: «Почему мои идеи не работают? «Добро пожаловать в Украину»

Президент УПЛ рассказал об успехах своей двухлетней работы

  • 28.03.2020 12:55
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ГРИММ: «Почему мои идеи не работают? «Добро пожаловать в Украину»
© УПЛ. Томас Гримм

Президент украинской Премьер-лиги Томас Гримм, который вскоре покинет свой пост, рассказал, каких успехов добился за период двухлетнего труда.

– Вы выучили украинский язык за два года?
– Я нанимал частного репетитора, но так и не освоил необходимый уровень.

– Что вы хотите делать сейчас?
– Сейчас я смотрю в разные направления. Конечно, я бы хотел снова работать в клубе, лиге или ассоциации. Возможно также, что я продолжу работать в Украине в качестве консультанта. Переговоры продолжаются.

– Что вам удалось сделать?
– Я надеюсь, что смог хотя бы показать им, что без согласия по ключевым вопросам, таким как маркетинг телевизионных прав, и без определенной сплоченности, никакого прогресса не будет. Вы должны понимать, что это не один клуб, а объединение – лига. Я хотел продемонстрировать, что на первом месте должна быть централизованная продажа телевизионных прав. Каждый клуб в интересах лиги должен подчинять свои интересы общим. Можно сказать, что понимание этого в Украине еще не пришло. Надеюсь, что это понимание придет рано или поздно. Это я понял за два года. Когда я несколько раз спрашивал своих помощников, почему мои идеи не работают, то они отвечали мне: «Добро пожаловать в Украину». Страна обладает огромным потенциалом в области футбола, но его нужно научиться реализовывать.

Напомним, накануне стало известно, что выборы президента УПЛ перенесены с 7 на 27 апреля.

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Источник — Blick

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