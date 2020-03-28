Милевский забил первый гол в сезоне за Динамо Брест

Сегодня, 28 марта «Динамо» Брест во втором туре чемпионата Беларуси на выезде играет со «Слуцком».
На 19-й минуте гости вышли вперед. Гол ударом головой забил экс-форвард сборной Украины Артем Милевский.
Для Милевского это первый гол в нынешнем сезоне чемпионата Беларуси.
Голевая передача на счету другого украинца – Александра Нойка.
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Источник — Sport.ua
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