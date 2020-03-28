Легионер Динамо доволен переносом Евро-2020 на следующий год

Миккель Дуэлунд считает, что теперь имеет реальный шанс сыграть на чемпионате Европы

  • 28.03.2020 10:03
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Легионер Динамо доволен переносом Евро-2020 на следующий год
© ФК Динамо. Миккель Дуэлунд

Хавбек «Динамо» Миккель Дуэлунд полагает, что перенос проведения Евро-2020 на следующий год, последовавший из-за пандемии коронавируса, дает ему шансы пробиться в состав сборной Дании и принять участие в турнире в 2021 году.

«Чемпионат Европы всегда будет в моем поле зрения. Если бы турнир был сыгран в 2020 году, я должен признать, что у меня не было бы шансов попасть в команду и сыграть за нее. Но при всей сложности ситуации вокруг коронавируса, перенос чемпионата Европы – это хорошая новость для меня», - заявил Дуэлунд.

Напомним, большую часть нынешнего сезона Миккель Дуэлунд пропустил из-за травмы. На счету 22-летнего легионера пока только 4 поединка в УПЛ-2019/20.

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Источник — Bold.dk

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