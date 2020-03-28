Виктор КОВАЛЕНКО: «Перенос Евро? Думаю, сборная только выиграет»

Хавбек сборной Украины и донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко поделился мнением о переносе Евро-2020 на 2021-й год из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
– Виктор, что поменялось в жизни?
– Все кардинально поменялось. Хочется уже вернуться в футбол, потренироваться. Очень соскучились по игре.
– Какая у вас была реакция на информацию о переносе Евро-2020?
– Я понимал, что это от нас не зависит. Принял эту новость спокойно.
– Не потеряет ли сборная Украина связи, которые наигрывались несколько лет?
– Рано или поздно состоятся сборы, поэтому мы будем наигрывать связи. Думаю, сборная не потеряет этого, а только выиграет.
Ранее сообщалось, что Коваленко попал в сферу интересов «Ромы».
Источник — Футбол 1/2/3
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