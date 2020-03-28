Василий КОБИН: «Нам очень хочется повыситься в классе»

Главный тренер перволигового «Миная» Василий Кобин поделился ожиданиями от противостояния 1/2 финала Кубка Украины с киевским «Динамо».

— Каждый из моих подопечных получил индивидуальное задание, как действовать в условиях карантина. Наша команда эффективно провела заключительный этап подготовки в Турции, что помогло одержать верх над «Ингульцом» в четвертьфинале Кубка Украины.

Я убежден в профессионализме футболистов «Миная» и уверен, что они во время вынужденного перерыва сохранят накопленные кропотливым трудом навыки и спортивную форму. В конце концов, продолжается и селекционная работа, ведь еще можно дозаявлять свободных агентов...

— Раз уже зашла речь о розыгрыше Кубка Украины, то где «Минай» планирует сыграть в полуфинале с киевским «Динамо»?

— Этот поединок станет настоящим праздником для поклонников футбола Закарпатья, и для того, чтобы его имело возможность посетить как можно больше болельщиков, противостояние, надеемся, пройдет на ужгородском стадионе «Авангард», трибуны которого значительно вместительнее, чем на арене в Минае. Тем более, что на «Авангарде» обновлен газон, который теперь соответствует всем требованиям.

— Хочется верить, что борьба с коронавирусом будет успешной, и вскоре возобновится соперничество и в чемпионате Украины, где у «Миная» тоже амбициозные планы...

— Нам очень хочется повыситься в классе, что изрядно поспособствовало бы популяризации футбола в Закарпатье.

Отметим, что после 19 туров «Минай» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги Украины, отставая от лидера на два очка.