Василий КОБИН: «Нам очень хочется повыситься в классе»

Наставник «Миная» намерен выйти в Премьер-лигу

  • 28.03.2020 09:32
  • 451 просмотр
  • 0 комментариев
Василий КОБИН: «Нам очень хочется повыситься в классе»
© ffz.org.ua

Главный тренер перволигового «Миная» Василий Кобин поделился ожиданиями от противостояния 1/2 финала Кубка Украины с киевским «Динамо».

— Каждый из моих подопечных получил индивидуальное задание, как действовать в условиях карантина. Наша команда эффективно провела заключительный этап подготовки в Турции, что помогло одержать верх над «Ингульцом» в четвертьфинале Кубка Украины.

Я убежден в профессионализме футболистов «Миная» и уверен, что они во время вынужденного перерыва сохранят накопленные кропотливым трудом навыки и спортивную форму. В конце концов, продолжается и селекционная работа, ведь еще можно дозаявлять свободных агентов...

— Раз уже зашла речь о розыгрыше Кубка Украины, то где «Минай» планирует сыграть в полуфинале с киевским «Динамо»?
— Этот поединок станет настоящим праздником для поклонников футбола Закарпатья, и для того, чтобы его имело возможность посетить как можно больше болельщиков, противостояние, надеемся, пройдет на ужгородском стадионе «Авангард», трибуны которого значительно вместительнее, чем на арене в Минае. Тем более, что на «Авангарде» обновлен газон, который теперь соответствует всем требованиям.

— Хочется верить, что борьба с коронавирусом будет успешной, и вскоре возобновится соперничество и в чемпионате Украины, где у «Миная» тоже амбициозные планы...
— Нам очень хочется повыситься в классе, что изрядно поспособствовало бы популяризации футбола в Закарпатье.

Отметим, что после 19 туров «Минай» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги Украины, отставая от лидера на два очка.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности