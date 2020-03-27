16-летний форвард Лиона заинтересовал Манчестер Юнайтед и Реал

16-летний форвард французского «Лиона» Райан Шерки попал в сферу интересов двух европейских топ-клубов.
В услугах талантливого нападающего заинтересованы английский «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».
Сам Шерки хотел бы перейти именно в «Реал». Он уже провел 24 профессиональных матча за клуб, отметившись девятью голами и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что «Реал» хочет вернуть Эдегора из аренды.
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Источник — L`Equipe
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