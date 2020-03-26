Реал хочет вернуть Эдегора из аренды

Хавбек «Реала Сосьедад» Мартин Эдегор, права на которого принадлежат «Реалу», может вернуться в мадридский клуб в конце сезона.
По информации источника, «Реал» ясно дал понять, что хочет вернуть норвежца в клуб, но игрок не уверен, что получит достаточно игровой практики.
Сообщается, что Эдегор намерен переговорить с главным тренером клуба Зинедином Зиданом, чтобы определить свою роль в команде. Аренда норвежца также рассчитана и на следующий сезон.
Читайте также: Норвежские горки: Мартин Эдегор снова близок к Реалу
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.