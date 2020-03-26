Реал хочет вернуть Эдегора из аренды

Норвежский полузащитник летом может снова оказаться в стане «сливочных»

  • 26.03.2020 18:40
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Реал хочет вернуть Эдегора из аренды
© Global Look Press. Мартин Эдегор

Хавбек «Реала Сосьедад» Мартин Эдегор, права на которого принадлежат «Реалу», может вернуться в мадридский клуб в конце сезона.

По информации источника, «Реал» ясно дал понять, что хочет вернуть норвежца в клуб, но игрок не уверен, что получит достаточно игровой практики. 

Сообщается, что Эдегор намерен переговорить с главным тренером клуба Зинедином Зиданом, чтобы определить свою роль в команде. Аренда норвежца также рассчитана и на следующий сезон.

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Источник — Sport.ua

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