Реал хочет вернуть Эдегора из аренды

Хавбек «Реала Сосьедад» Мартин Эдегор, права на которого принадлежат «Реалу», может вернуться в мадридский клуб в конце сезона.

По информации источника, «Реал» ясно дал понять, что хочет вернуть норвежца в клуб, но игрок не уверен, что получит достаточно игровой практики.

Сообщается, что Эдегор намерен переговорить с главным тренером клуба Зинедином Зиданом, чтобы определить свою роль в команде. Аренда норвежца также рассчитана и на следующий сезон.

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