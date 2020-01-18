Норвежские горки: Мартин Эдегор снова близок к Реалу

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Мартину Эдегору было всего 15 лет и 117 дней, когда он впервые вышел в основе норвежского «Стремсгодсета».

С основой юный полузащитник занимался с 14 лет, и вот тренер Ронни Дейла наконец решился дать ему шанс. Как оказалось, не зря - в той игре Мартин собрал вокруг себя четырех защитников и отпасовал на гол Томасу Соруму. Так начался взлет одного из самых распиаренных тинэйджеров в истории футбола.

В первом же сезоне за «Стремсгодсет» Эдегор забил 5 голов и отдал 5 результативных передач, став самым юным бомбардиром в истории норвежского чемпионата. Чуть позже он побил все возрастные рекорды и в сборной Норвегии, дебютировав за нее в неполные 16 лет.

Ходили слухи, что за парнем следили скауты не менее 30 клубов, из которых около десятка выходили на отца Мартина - тоже в прошлом футболиста Ханса Эрика Эдегора - с конкретными предложениями. После недолгих раздумий семья выбрала «Мадрид», который не только посулил вундеркинду 80 тысяч евро в неделю, но и устроил в академию его отца. О том, что его кумир - Лео Месси, Эдегору в маркетинговых целях срочно пришлось забыть.

Флорентино Перес обожает быть в центре внимания, и нередко тратит миллионы, исходя из поднятой в прессе шумихи. Так, например, в клуб после 3-4 крутых матчей на ЧМ-2014 попал Хамес Родригес, или, из последнего, Тибо Куртуа, без которого легко можно было обойтись, но Перес не устоял после классного выступления бельгийца на мундиале в России.

Эдегор отлично вписывался в тренд - в 2015-м он генерировал шум на уровне суперзвезд. Другое дело, желание всемогущего президента лишний раз пропиариться едва не сломало парню всю карьеру.

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Эдегор дебютировал за «Реал» 23 мая 2015-го, заменив Криштиану Роналду. «Бернабеу» устроил овацию - казалось, вот она, галактическая преемственность.

На деле же тот матч так и остался для норвежца единственным за «Реал» в Примере. С тех пор он выступал только за дубль «Сливочных» - «Кастилью» - в третьем дивизионе, хотя и тренировался с основой. Эта бредовая ситуация возникла из-за пункта в контракте норвежца, предусматривавшего, что заниматься он будет со взрослыми.

Эдегор зубами за него цеплялся, то ли надеясь пробиться в основу, то ли просто ради шанса побыть рядом с Роналду, Рамосом, Марсело и другими топами. В любом случае, его тактика была провальной - парень остался чужим и в первой команде, и в дубле.

Вдобавок еще завистников развелось пол Мадрида. Даже тогдашний капитан «Кастильи» Серхио Агуса однажды обмолвился прессе, что не против получать на уровне Эдегора.

Мартин мог бы ответить на все выпады на поле, но игра у него разладилась совершенно. Суммарно он провел в Сегунде-Б 62 матча, в которых забил 5 голов и отдал 8 голевых передач. Норвежец пытался играть ярко, эффектно, но эффективность была около нуля. И еще он разозлил Зинедина Зидана, который в то время тренировал «Кастилью», своими экскурсиями на тренировки основы. «Посмотри на себя. И кто играет в команде. О какой важной роли в 15 лет идет речь?» - при всех выпалил ему француз.

Флорентино Перес настаивал на включении Эдегора в состав на различные турне и выставочные матчи, но постепенно и он сдался. В январе 2017-го подзабытого и ненужного вундеркинда отправили в аренду в «Херенвен». Его пребывание в Мадриде емко описал в своей книге Карло Анчелотти: «Когда Флорентино покупает норвежского футболиста, вы просто должны принять это. Более того, президент решил, что он сыграет три матча за первую команду для организации общественного мнения. Он мог быть лучшим игроком в мире, но мне было все равно, потому что он не был тем футболистом, которого я просил. Этот трансфер был совершен для пиара».

Увы, это была правда. Мартин был нужен «Реалу» не на поле, а только в газетах, компьютерных симуляторах и на прилавках клубных магазинов.

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Неудивительно, что парень не сразу пришел в себя после стольких ударов. Всего за два года он из самого талантливого тинэйджера мира превратился в «нового Фредди Аду».

Мартина выручила преданность футболу. Первый тренер Эдегора Харальд Йоханессен любит рассказывать, как тот каждый божий день после уроков просил ключи от тренировочного центра, чтобы поиграть - обычно в компании сверстников, а когда у тех не находилось времени, то и сам. «Он приходил после школы в два. Тренировка начиналась около трех, но на тот момент Мартин всегда уже около часа что-то отрабатывал. Мы находились на поле до 17:30, затем шли заниматься в зал и уходили оттуда в полвосьмого. Это была его жизнь», - вспоминает тренер.

В критической ситуации в Нидерландах Эдегора такой подход выручил. В «Херенвене» полноценно заиграть не удалось - во-первых, помешал перелом плюсневой кости; во-вторых, неразбериха в команде, из-за которой Мартин порой сам не знал, на какой позиции начнет игру.

Но Эдегор вкалывал, не сдавался, и уже летом 2018-го оказался в «Витессе», где началось его возрождение. Тренер арнемцев Леонид Слуцкий не просто сделал ставку на новичка, но и помог ему забыть о давлении, под которым он жил и играл с 15 лет. «Мартин пришел к нам, и я сказал ему: «Ты не звезда. Для меня ты обычный игрок. Равный среди остальных. Я не жду, что ты обыграешь десятерых и положишь мяч в девятку. Более того, я тебе разрешаю ошибаться. Все твои ошибки — моя проблема». И так оковы, которые его сдерживали, были сброшены», - позже хвастался россиянин.

Его слова подтверждают цифры - в сезоне-2018/19 Эдегор забил за «Витесс» 11 голов и отдал 12 результативных передач в 39 матчах.

И это далеко не все. У Слуцкого норвежец пробивал в среднем 2.4 раза за матч, 3.5 раза пасовал под удар; 2.9 раза обыгрывал оппонентов; 2.8 раза отбирал или перехватывал мяч. Вся статистика - лучшая в карьере Эдегора.

Обратно в Реал?

Эдегору сильно повезло, что после «Витесса» он отправился в аренду в Сан-Себастьян - нынешний «Реал Сосьедад» играет, вероятно, в наиболее привлекательный футбол во всей Примере.

С другой стороны, вклад Мартина в атакующую игру басков огромен, и еще непонятно, какой бы она была без него. Хавбек не просто забил 4 гола и отдал 5 голевых в первом круге чемпионата, но и опережает самого Месси по количеству разрезающих передач (2.6 против 2.4) и занимает третье место в Примере по обводкам (2.8).

Если в «Витессе» Эдегор играл правого инвертированного вингера, и большую часть голов забивал после смещений в центр а-ля Роббен, то в «Сосьедаде» его функции на порядок шире. В позиционном нападении он располагается как правый инсайд, но регулярно отходит вглубь, чтобы начинать атаки. Волшебная левая Мартина провоцирует сравнения с Месси, хотя Эдегор обычно получает мяч глубже и не так явно забывает про оборону.

С другой стороны, сравнения имеют некоторый резон, ведь в текущем сезоне только Мартин и Лионель делают более трех точных пасов в чужую штрафную за 90 минут в Примере. У Хоакина, Касорлы и Дениса Суареса этот показатель около двух, у остальных еще хуже.

И еще поражает убийственное сочетание эффектности и эффективности. Эдегор поучаствовал в 34% опасных ситуаций и 27% голов «Сосьедада», и при этом отметился, вероятно, самым гениальным ассистом в Примере в 2019 году.

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Конечно, с такой игрой Эдегору пора обратно в «Реал». Там как раз остался год-второй до пенсии Луке Модричу; да и правый фланг после демарша Бэйла выглядит пустовато.

Но есть другой важнейший нюанс - отношения с Зиданом. Когда Мартин только прибыл в Мадрид, Зизу обошелся с ним, мягко говоря, не деликатно. Прошлой зимой, когда «Реал» еще тренировал Сантьяго Солари, Эдегор признался, что «работа с Зиданом плохо сказывалась на его уверенности в себе». И, как по волшебству, через пару недель француз вновь оказался у руля Мадрида.

Смогут ли оба забыть былое - большой вопрос. Но даже если нет, главного Эдегор уже добился - он стал узнаваемой и заметной величиной в Примере. Не в газетах и книгах рекордов, как пять лет назад, а именно на футбольном поле. Его карьера, начавшаяся как маркетинговый ход Переса, получила второе дыхание. И, да, в свои 16 лет он не сломался под критикой и давлением самого Зидана.

С таким резюме если не в Мадриде, то в другом месте, но об Эдегоре мы еще обязательно услышим.

Роман СИНЧУК