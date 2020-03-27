ПСЖ близок к подписанию Кулибали

Сенегальский защитник будет зарабатывать 10 миллионов евро в год

  • 27.03.2020 22:12
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ПСЖ близок к подписанию Кулибали
© La Gazzetta dello Sport. Калиду Кулибали

28-летний защитник итальянского «Наполи» и национальной сборной Сенегала Калиду Кулибали может перейти во французский ПСЖ в летнее трансферное окно.

По данным источника, парижане уже подготовили контракт для футболиста. Соглашение будет рассчитано до 2025 года, зарплата игрока составит 10 миллионов евро без учета бонусов.

Спортивный директор ПСЖ Леонардо провел встречу с агентом Кулибали. Неаполитанцы готовы продать своего футболиста за 110 миллионов евро.

В текущем сезоне Кулибали провел за «Наполи» 21 матч во всех турнирах. Ориентировочная стоимость Калиду составляет 70 миллионов евро.

Напомним, ранее Кулибали заявил, что хочет уйти из «Наполи».

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Источник — Football-Italia

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