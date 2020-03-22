Кулибали заявил, что хочет уйти из Наполи

28-летний сенегальский центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали заявил, что хочет уйти из итальянского клуба будущим летом.
О своем желании Кулибали сообщил клубу по телефону.
Футболист может продолжить карьеру в английском «Манчестер Юнайтед», «красные дьяволы» заинтересованы в выкупе контракта игрока. Ориентировочная стоимость Калиду составляет €70 миллионов.
В текущем сезоне Кулибали провел за «Наполи» 21 матч во всех турнирах.
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Источник — Express
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