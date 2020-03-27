ФК Минск – Динамо Минск. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси

В субботу, 28 марта, состоится матч 2-го тура чемпионата Беларуси, в котором ФК «Минск» сразится против минского «Динамо». Логично, что встреча пройдет в столице Беларуси на стадионе «Торпедо». Начало матча в 16:00 по Киеву.

Поединки первого тура коллективы провели с разной степенью успешности. Если команда Андрея Разина совершила успешный камбек на выезде против «Белшины» (1:3), то динамовцы в стартовом матче были биты брестским «Рухом» (0:1). В составе будущих соперников играли сразу пять украинцев: один в «Динамо» и четыре в «Минске».

Скажем откровенно, вряд ли потеря очков в первом туре входила в планы команды Сергея Гуренко. Клуб, который с 2012 года стабильно входит в топ-3 национального первенства (кроме последнего сезона - 4 место), должен обыгрывать соперников такого ранга.

Также не забываем, что «Динамо» две недели назад вылетело из розыгрыша Кубка Беларуси. В двухматчевом протистоянии минчане проиграли БАТЭ (1:2 и 2:3). Если копнуть еще глубже, то во время подготовки к сезону «бело-синие» смогли одержать лишь одну победу в восьми контрольных матчах. В свою очередь, «горожане» в товарищеских матчах были намного успешнее: пять побед и три ничьих в 12 матчах.

Тем интереснее будет смотреть матч второго тура, где вроде бы записной фаворит встречи выйдет на поле, не имея успехов в начале сезона. Результат встречи может быть любым, поэтому рекомендованная ставка: ТМ2,5 за 1,68.

28 марта, суббота