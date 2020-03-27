ЦЫГАНЫК: «Ярмоленко вернется в Динамо? У него очень солидный контракт»

Журналист считает, что форвард еще может выдать отличный сезон или два

  • 27.03.2020 20:16
  • 537 просмотров
  • 0 комментариев
ЦЫГАНЫК: «Ярмоленко вернется в Динамо? У него очень солидный контракт»
© ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Украинский спортивный журналист Игорь Цыганык ответил на вопрос о возможном возвращении форварда Андрея Ярмоленко из английского клуба «Вест Хэм» в киевское «Динамо»:

«Во-первых, у него очень солидный контракт. Во-вторых, сам Ярмоленко еще в таком возрасте, что он может выдать на гора сезон-два в очень хорошем европейском клубе.

Может быть, он вернется в «Динамо», но не сейчас. Чесно говоря, я даю 99.9%, что пока Ярмоленко в чемпионат Украины не вернется».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Циганик LIVE

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности