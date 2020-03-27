ЦЫГАНЫК: «Ярмоленко вернется в Динамо? У него очень солидный контракт»

Украинский спортивный журналист Игорь Цыганык ответил на вопрос о возможном возвращении форварда Андрея Ярмоленко из английского клуба «Вест Хэм» в киевское «Динамо»:

«Во-первых, у него очень солидный контракт. Во-вторых, сам Ярмоленко еще в таком возрасте, что он может выдать на гора сезон-два в очень хорошем европейском клубе.

Может быть, он вернется в «Динамо», но не сейчас. Чесно говоря, я даю 99.9%, что пока Ярмоленко в чемпионат Украины не вернется».