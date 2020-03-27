Евгений ЦЫМБАЛЮК: «У каждого есть свой план работы»

Футболист «Олимпика» рассказал, чем занимается на карантине

  • 27.03.2020 17:52
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Евгений ЦЫМБАЛЮК: «У каждого есть свой план работы»
© ФК Олимпик Донецк. Евгений Цымбалюк

23-летний украинский защитник донецкого «Олимпика» Евгений Цымбалюк рассказал, чем занимается во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

- Как поддерживаете спортивную форму?
- В начале недели наш тренер по физподготовке присылает каждому футболисту план работы. Этот план базируется, с одной стороны, на общих требованиях, а с другой — на индивидуальной специфике: у игроков, которые могут заниматься на поле, одни упражнения, а те, кто может бегать в лесу, работают иначе. Например, у меня есть возможность заниматься на поле, здесь есть возможность выполнять как беговую работу, так и упражнения с мячом.

- Произошли другие изменения в вашей жизни? Например, в рационе.
- У меня никогда не было проблем с лишним весом. Однако теперь, разумеется, надо внимательнее относиться к этому вопросу. Я часто посещают бабушку, а она постоянно готовит что-то вкусное… Приходится держать себя в руках.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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