Евгений ЦЫМБАЛЮК: «У каждого есть свой план работы»

23-летний украинский защитник донецкого «Олимпика» Евгений Цымбалюк рассказал, чем занимается во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

- Как поддерживаете спортивную форму?

- В начале недели наш тренер по физподготовке присылает каждому футболисту план работы. Этот план базируется, с одной стороны, на общих требованиях, а с другой — на индивидуальной специфике: у игроков, которые могут заниматься на поле, одни упражнения, а те, кто может бегать в лесу, работают иначе. Например, у меня есть возможность заниматься на поле, здесь есть возможность выполнять как беговую работу, так и упражнения с мячом.

- Произошли другие изменения в вашей жизни? Например, в рационе.

- У меня никогда не было проблем с лишним весом. Однако теперь, разумеется, надо внимательнее относиться к этому вопросу. Я часто посещают бабушку, а она постоянно готовит что-то вкусное… Приходится держать себя в руках.