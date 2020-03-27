Ла Лига планирует начать новый сезон в сентябре

Руководство испанской Ла Лиги уже работает над тем, как завершить нынешний сезон и полноценно провести следующий.
В Ла Лиге надеются возобновить нынешний сезон в мае, а следующий начать в сентябре. Однако это возможно только в том случае, если в стране будет отменено чрезвычайное положение.
Также рассматривается возможность отмены зимней паузы. В таком случае, в новогодние праздники график будет очень плотным, по аналогии с английским Boxing Day.
На данный момент в Испании зафиксировано более 57 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Источник — Marca
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