Атлетико сократит игрокам зарплату, Реал пока держится

В Атлетико уверены, что удастся договориться с игроками

  • 27.03.2020 12:53
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Атлетико сократит игрокам зарплату, Реал пока держится
© AS

Руководство «Атлетико» пойдет по пути «Барселоны» и сократит игрокам зарплату на время кризиса, связанного с пандемией коронавируса в мире.

В клубе уверены, что с футболистами удастся договориться, но о конкретных цифрах информации нет.

«Наши игроки прекрасно понимают ситуацию. Не думаю, что будут какие-то проблемы в плане уменьшения зарплат. Наши футболисты и тренерский штаб всегда с достоинством принимают вызовы», - уверен президент клуба Энрико Сересо.

Что касается мадридского «Реала», то пока никакой конкретной информации или заявлений в СМИ нет. Возможно, какое-то время клуб сможет продолжать выплачивать зарплату на том уровне, которая оговорена в контрактах.

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Источник — As.com

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