Эспаньол урезал зарплаты в клубе на 70%

«Эспаньол» на своем официальном сайте сообщил о том, что клуб сократил зарплату всем сотрудникам клуба, в том числе футболистам, на 70%.
Такое решение было принято для того, чтобы избежать серьезных финансовых потерь в связи с карантином и паузой в сезоне.
Такой шаг стал возможным в рамках закона, который предусматривает сокращение зарплат на 70%, если предприятие теряет возможность получать прибыли.
Ранее шесть игроков и тренеров «Эспаньола» заболели коронавирусом.
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Источник — ФК Эспаньол
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