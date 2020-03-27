Два бельгийских клуба интересуются Зубковым

«Генк» и «Гент» готовы выложить по 3 млн евро

  • 27.03.2020 15:47
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Два бельгийских клуба интересуются Зубковым
© Fradi.hu. Александр Зубков

В начале марта уже сообщалось о том, что «Сампдория» согласовала с «Шахтером» трансфер Александра Зубкова, который сейчас выступает на правах аренды за «Ференцварош» Сергея Реброва.

Однако теперь стало известно о том, что трансфер еще не является свершившимся фактом. Интерес к Зубкову проявляют два бельгийских клуба – «Генк» и «Гент».

Оба предлагают за Зубкова по 3 миллиона евро плюс процент от следующей продажи игрока.

В нынешнем сезоне Зубков провел за «Ференцварош» 9 голов и сделал 8 ассистов в 33 матчах во всех турнирах. Transfermarkt оценивает украинца в 1,2 миллиона евро.

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Источник — Футбол 24

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