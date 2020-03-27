ФОТО. Зинченко сыграет в FIFA 20 против звезд Реала

23-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко вместе со своим одноклубником Эмериком Ляпортом сразится с игроками мадридского «Реала» Браимом Диасом и Тибо Куртуа в футбольном симуляторе FIFA 20.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 спортивные соревнования приостановлены почти во всем мире.

Поединок Зинченко с игроками «Реала» состоится в пятницу, 27-го марта, в 22:00 по киевскому времени и будет транслироваться в прямом эфире на стриминговой платформе Twitch.