ФОТО. Зинченко сыграет в FIFA 20 против звезд Реала

23-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко вместе со своим одноклубником Эмериком Ляпортом сразится с игроками мадридского «Реала» Браимом Диасом и Тибо Куртуа в футбольном симуляторе FIFA 20.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 спортивные соревнования приостановлены почти во всем мире.
Поединок Зинченко с игроками «Реала» состоится в пятницу, 27-го марта, в 22:00 по киевскому времени и будет транслироваться в прямом эфире на стриминговой платформе Twitch.
Источник — ФК Манчестер Сити
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