Где смотреть онлайн матч чемпионата Беларуси Минск – Динамо Минск

В субботу, 28 марта, состоится матч 2-го тура чемпионата Беларуси, в котором сыграют ФК «Минск» и «Динамо» (Минск).



Поединок пройдет в Минске на стадионе «Торпедо». Начало встречи в 16:00 по Киеву.



Минск – Динамо Минск. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси



В Украине матч в прямом эфире покажет телеканал «Спорт 1».