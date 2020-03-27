Где смотреть онлайн матч чемпионата Беларуси Минск – Динамо Минск

В субботу, 28 марта, состоится матч 2-го тура чемпионата Беларуси, в котором сыграют ФК «Минск» и «Динамо» (Минск).
Поединок пройдет в Минске на стадионе «Торпедо». Начало встречи в 16:00 по Киеву.
Минск – Динамо Минск. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси
В Украине матч в прямом эфире покажет телеканал «Спорт 1».
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Источник — Sport.ua
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